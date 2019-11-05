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Изменять "зеленый" тариф не планируем, - Герус

Новости » Энергетика     05.11.2019 - 15:36
Изменять "зеленый" тариф не планируем, - Герус
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Герус отметил, что нет никаких законопроектов по изменению "зеленых" тарифов

Власть не планирует изменять "зеленый" тариф и ищет возможность найти приемлемое для всех сторон решение. Об этом заявил глава энергетического комитета ВР Андрей Герус в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Юлия Игоревна Ковалив из офиса президента и также господин Алексей Оржель проводили у себя круглые столы, для того, чтобы найти какой-то формат в ходе диалога, как эту проблему можно решить. Как можно найти какой-то инструментарий, какую-то модель, когда, с одной стороны, эти выплаты будут подъемными для государства, а с другой стороны они будут удовлетворять инвесторов, и все будут понимать, что государство поступает цивилизованно. На сегодняшний день происходит обсуждение такого вопроса. Никаких законопроектов по изменению зеленых тарифов у нас не зарегистрировано и не планируется регистрировать", - заявил Герус.

Он выразил надежду, что в результате широкого обсуждения удастся найти приемлемое для всех сторон решение. "Я надеюсь, что соответствующие рабочие группы и соответствующие круглые столы завершатся и будет дана какая-то концепция, которую можно будет потом обсудить и превратить в законопроект", - отметил Герус.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа.

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Новости Украины зеленый тарифАндрей Герус
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