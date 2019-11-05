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Змінювати "зелений" тариф не плануємо, - Герус

Новини » Енергетика     05.11.2019 - 15:36
Змінювати "зелений" тариф не плануємо, - Герус
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Герус зазначив, що немає ніяких законопроектів щодо зміни "зелених" тарифів

Влада не планує змінювати "зелений" тариф і шукає можливість знайти прийнятне для всіх сторін рішення. Про це заявив голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Юлія Ігорівна Ковалів з офісу президента і також пан Олексій Оржель проводили у себе круглі столи, для того, щоб знайти якийсь формат в ході діалогу, як цю проблему можна вирішити. Як можна знайти якийсь інструментарій, якусь модель, коли, з однієї сторони, ці виплати будуть підйомними для держави, а з другої стороні вони будуть задовольняти інвесторів, і всі будуть розуміти, що держава поступає цивілізовано. На сьогоднішній день відбувається обговорення такого питання. Ніяких законопроектів щодо зміни зелених тарифів у нас не зареєстровано і не планується бути зареєстрованими", - заявив Герус.

Він висловив сподівання, що внаслідок широкого обговорення вдасться знайти прийнятне для всіх сторін рішення. "Я сподіваюсь, що відповідні робочі групи і відповідні круглі столи завершаться і буде дана якась концепція, яку можна буде вже потім обговорити і перетворити в законопроект", - зазначив Герус.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

Раніше посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад заявив, що для інвесторів стабільні умови для інвестицій - це фундаментальне питання, і вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу.

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Новини України зеленый тарифАндрій Герус
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