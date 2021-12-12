Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне е умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,05-0,7%.

Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,23 до 27,22 грн (-0,05%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,25/27,27 до 27,07/27,09 (-0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,19/27,40 до 27,04/27,24 (-0,5%/-0,6%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Аналитик напомнил, что в четверг НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 9%. Это решение регулятора направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение стабильного снижения инфляции к целям Нацбанка в 5%.