Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 2,1-2,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,44 до 27,03 грн (+2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 26,55/26,57 до 27,12/27,14 грн (+2,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,46/26,67 до 27,00/27,23 грн (+2,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.