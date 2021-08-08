Как изменится курс доллара: прогноз аналитика

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне показывал нейтральную динамику, торгуюся в узком диапазоне 26.92-26.77

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,92 до 26,77 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26.93/26,94 до 26,78/26,77 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,80/27,00 до 26,75/26.90. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Нейтральная динамика на валютном рынке обусловлена отсутствуем важных новостных катализаторов и началом августа, на который пропадает низкая деловая активность", - сообщил он.

Доллар на межбанке закрепился ниже 27.00. Это показывает отсутствие спроса на "дешевый доллар", что в ближайшее время позволит курсу спускаться ниже к 26.50, сказал Пархоменко.