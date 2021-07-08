Без изменения системы образования нельзя привлечь молодежь к управлению государством, - Палатный

Государство должно финансировать не просто учебные заведения, а качественное образование граждан, иначе о развитии Украины можно не мечтать.
Об этом заявил руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный в Facebook.
"Обучение в украинском вузе - это нечто промежуточное для украинской молодежи. Система "абитуриент-студент-молодой работник-специалист" в нашей стране уже давно не работает. И это надо менять. Сосредоточиться на главном: государство должно финансировать не просто учебные заведения, а качественное образование граждан. Иначе у нас будет не 30% провалившихся ВНО по математике, а 90%. И задача при этом – отличить квадрат от треугольника, а затем закрасить любимым цветом. Понятно, что при таких условиях об инновационных технологиях и развитии Украина может только мечтать. Так же, как об образованной, активной и привлеченной к управлению государством молодежи", - написал Палатный.
Он отметил, что образовательную программу надо разрабатывать на основе ряда критериев по примеру развитых стран.
"Нужен комплексный подход. Прежде всего, государство должно на основе объективных показателей - результатов ЕГЭ, обеспеченности кадрами и материально-технической базой, подготовить государственную программу "Образование" на ближайшие 10 лет. Эта программа должна быть основана на лучших мировых образцах (в частности, образовательных системах Дании, Финляндии, Канады, Японии) и ориентировать школьников и студентов на преодоление вызовов настоящего и будущего, а не прошлого", - пояснил руководитель исполкома "УДАР Виталия Кличко".
Палатный считает, что государство должно предоставлять студенту ваучер для обучения в стране или за ее пределами при условии трудоустройства по специальности в Украине.
"В рамках программы нужно реализовать модель финансирования высшего образования по принципу "деньги ходят за учеником/студентом". Поступающий на основе баллов, полученных на ЕГЭ, получает от государства ваучер, который он может использовать на свое обучение не только в стране, но и за рубежом. Но при условии трудоустройства по специальности в Украине. Такие программы уже доказали свою эффективность в Китае, Грузии, Индонезии", - отметил он.
Палатный также напомнил, что сейчас средства в образовании используются неэффективно, ведь при увеличении финансирования до 139,5 млрд грн, средств на вторую ступень проверки работ во время ВНО не хватило.
Напомним, что 15 июня завершилась основная сессия ВНО тестированием по географии.