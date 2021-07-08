Без изменения системы образования нельзя привлечь молодежь к управлению государством, - Палатный

"Обучение в украинском вузе - это нечто промежуточное для украинской молодежи. Система "абитуриент-студент-молодой работник-специалист" в нашей стране уже давно не работает. И это надо менять. Сосредоточиться на главном: государство должно финансировать не просто учебные заведения, а качественное образование граждан. Иначе у нас будет не 30% провалившихся ВНО по математике, а 90%. И задача при этом – отличить квадрат от треугольника, а затем закрасить любимым цветом. Понятно, что при таких условиях об инновационных технологиях и развитии Украина может только мечтать. Так же, как об образованной, активной и привлеченной к управлению государством молодежи", - написал Палатный.

Он отметил, что образовательную программу надо разрабатывать на основе ряда критериев по примеру развитых стран.

"Нужен комплексный подход. Прежде всего, государство должно на основе объективных показателей - результатов ЕГЭ, обеспеченности кадрами и материально-технической базой, подготовить государственную программу "Образование" на ближайшие 10 лет. Эта программа должна быть основана на лучших мировых образцах (в частности, образовательных системах Дании, Финляндии, Канады, Японии) и ориентировать школьников и студентов на преодоление вызовов настоящего и будущего, а не прошлого", - пояснил руководитель исполкома "УДАР Виталия Кличко".

Палатный считает, что государство должно предоставлять студенту ваучер для обучения в стране или за ее пределами при условии трудоустройства по специальности в Украине.

"В рамках программы нужно реализовать модель финансирования высшего образования по принципу "деньги ходят за учеником/студентом". Поступающий на основе баллов, полученных на ЕГЭ, получает от государства ваучер, который он может использовать на свое обучение не только в стране, но и за рубежом. Но при условии трудоустройства по специальности в Украине. Такие программы уже доказали свою эффективность в Китае, Грузии, Индонезии", - отметил он.

Палатный также напомнил, что сейчас средства в образовании используются неэффективно, ведь при увеличении финансирования до 139,5 млрд грн, средств на вторую ступень проверки работ во время ВНО не хватило.