Изменения Налогового кодекса в части повышения ренты на руду необходимо доработать, - ЕВА  

Фото: Европейская бизнес ассоциация (gordonua.com)

По мнению асоциации, в нынешних условиях кризиса власть должна искать возможности поддержать бизнес

В закон о внесении изменений в Налоговый кодекс необходимо внести коррективы, в частности по поводу повышения ставки ренты на добычу железной руды.

Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская, передает РБК-Украина.

По ее словам, рабочая группа по подготовке правок в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект 1210) готовит несколько предложений по корректировке документа, в частности касающихся рентной платы.

"Нормы, требующие существенного уточнения. Речь идет о правилах по "деловой цели", о повышении ставок акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева, ренты, некоторых изменениях в правила трансфертного ценообразования и о введении обременительных изменений в правила относительно вычитания процентов", - сказала Михайловская.

По ее мнению, в нынешних условиях кризиса власть должна искать возможности поддержать бизнес и снизить налоговое давление на него, а не повышать его.

"В нынешней ситуации нужно не только не повышать налоговое бремя, но и рассматривать возможность и варианты его снижения", - подчеркнула Михайловская.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что подписанный президентом закон об изменениях в Налоговый кодекс в настоящее время обсуждается с целью его корректировки.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 года и подписан президентом только 21 мая.

В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому подчеркивали, что введение в действие этого закона ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.

Кроме того, компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.

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Автор: РБК-Украина