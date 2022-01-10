Изменение Конституции: какие полномочия могут быть у префекта

Концепция законопроекта, который вносит изменения в Конституцию в части децентрализации, появилась в парламенте в конце ноября. Одно из ключевых изменений, которое будет обозначено в проекте о децентрализации - создание института префектов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году" .

Вместо РГА и ОГА появятся префектуры. Префекты - это госслужащие, которые будут избираться на конкурсной основе сроком на три года.

Их главная функция - административный надзор: префект будет следить за законностью решений местного самоуправления и, если потребуется - сможет обратиться в суд.

Префект не имеет права останавливать действие актов местного самоуправления. Эта возможность предоставляется президенту. Он обязан одновременно обратиться за оценкой КСУ, которому отводят месяц для принятия решения. Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко уверен, что КСУ не стоит обременять оценкой актов местного значения.

Важным является порядок назначения и подчиненность префектов. Авторы предварительной концепции не дают ответа на эти вопросы, предлагая по каждому из них две опции на выбор. Префект назначается либо президентом по представлению правительства, либо исключительно Кабмином.

Гораздо больше ясности, что будет с префектом, есть в другом законопроекте - о местных государственных администрациях (№4298) - который внесли члены фракции "Слуга народа". Профильный комитет уже подготовил документ к голосованию во втором чтении.

У этого законопроекта слишком много расхождений с конституционными изменениями, которые эксперты передали в парламент. Например, в документе №4298 у главы администрации - он же префект - есть право останавливать акты местного самоуправления. А о каденции в три года не упоминается.

Законопроектом №4298 предусмотрено, что главу местной администрации назначает глава государства по представлению правительства. Но если он дважды завернет предложенную ему кандидатуру, Кабмин может внести ему того претендента, которого глава государства выберет сам. Когда правительство послушно следует линии Банковой, порядок назначения и контроля за префектами не играет особой роли. Но это может иметь значение в будущем, если конструкция власти изменится и Кабмин станет отдельным центром влияния.