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Изменение климата: мировые лидеры собираются на онлайн-саммит

Понедельник 25 января 2021 12:19
Изменение климата: мировые лидеры собираются на онлайн-саммит
Фото: плакат (wwno.org)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 января, более 20 лидеров стран и представители бизнеса соберутся на онлайн-саммит, чтобы обсудить вопросы, связанные с изменением климата. По его итогам должны одобрить план действий с конкретными практическими шагами.

Об этом сообщает Reuters.

Саммит по вопросам адаптации к климату (Climate Adaptation Summit) состоится по приглашению правительства Нидерландов. Во время обсуждения, которое продлится 24 часа, лидеры планируют обговорить практические шаги для того, чтобы подготовиться к изменению климата и последствий - засух, аномальной жары, наводнений и повышения уровня мирового океана.

Известно, что в саммите примут участие специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек ООН Антонио Гутерриш и вице-премьер-министр Китая Хань Чжэн.

Напомним, в ООН заявляют, что 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами. Однако в этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию.

Также в декабре 2020 года генеральный секретарь ООН призвал объявить "чрезвычайное положение климата" в мире.

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