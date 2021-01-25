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Зміна клімату: світові лідери збираються на онлайн-саміт

Понеділок 25 січня 2021 12:19
Зміна клімату: світові лідери збираються на онлайн-саміт
Фото: плакат (wwno.org)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 січня, понад 20 лідерів країн та представники бізнесу зберуться на онлайн-саміт, щоб обговорити питання, пов’язані зі зміною клімату. За його підсумками мають схвалити "план дій" з конкретними практичними кроками.

Про це повідомляє Reuters.

Саміт з питань адаптації до клімату (Climate Adaptation Summit) відбудеться на запрошення уряду Нідерландів. Під час обговорення, яке триватиме загалом 24 години, лідери планують обговорити практичні кроки для того, щоб підготуватися до зміни клімату та наслідків - посух, аномальної спеки, повеней та підвищення рівня світового океану.

Відомо, що у саміті візьмуть участь спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, генсек ООН Антоніо Гутерріш та віце-прем'єр-міністр Китаю Хань Чжен.

Нагадаємо, в ООН заявляють, що 2020 рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. Проте в цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм.

Також в грудні 2020 року генеральний секретар ООН закликав оголосити "надзвичайний стан клімату" у світі.

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