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Обраний президент Бразилії вирішив перенести посольство в Єрусалим

Новини » Політика    02.11.2018 - 01:24
Фото: Жаїр Болсонару (brasil.elpais)
Фото: Жаїр Болсонару (brasil.elpais)

Жаир Болсонару має намір перенести посольство в Єрусалим

Новий президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що має намір перенести посольство своєї країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болсонару.

"Як було заявлено раніше в ході нашої кампанії, ми маємо намір перенести посольство Бразилії з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїль - суверенна держава, і ми поважаємо це", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австралія відкрита до визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і перенесення туди свого посольства.

Також Чехія в листопаді відкриє "Чеський дім" в Єрусалимі, що стане першим кроком до перенесення чеського посольства в це місто.

Керівництво Чехії обговорило підготовку стратегічного діалогу з Ізраїлем, в тому числі спільні проекти і цілі. Також вищі посадові особи домовилися про регулярні міжурядові консультації з Ізраїлем для розвитку двосторонніх відносин.

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