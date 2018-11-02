Обраний президент Бразилії вирішив перенести посольство в Єрусалим

Фото: Жаїр Болсонару (brasil.elpais)

Жаир Болсонару має намір перенести посольство в Єрусалим

Новий президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що має намір перенести посольство своєї країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болсонару.

"Як було заявлено раніше в ході нашої кампанії, ми маємо намір перенести посольство Бразилії з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїль - суверенна держава, і ми поважаємо це", - написав він.

Como afirmado durante a campanha, pretendemos transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 1, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австралія відкрита до визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і перенесення туди свого посольства.

Також Чехія в листопаді відкриє "Чеський дім" в Єрусалимі, що стане першим кроком до перенесення чеського посольства в це місто.

Керівництво Чехії обговорило підготовку стратегічного діалогу з Ізраїлем, в тому числі спільні проекти і цілі. Також вищі посадові особи домовилися про регулярні міжурядові консультації з Ізраїлем для розвитку двосторонніх відносин.