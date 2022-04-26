Избран новый судья в ЕСПЧ от Украины: кто занял должность
Фото: Николай Гнатовский (yur-gazeta com)
Избран новый судья в Европейский суд по правам человека от Украины. Должность занял юрист Николай Гнатовский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
"Избран новый судья Европейского суда по правам человека от Украины. Им стал авторитетный и в Украине, и в Европе юрист Николай Гнатовский. Уверен, он достойно представит Украину", - отметил парламентарий.
С 2010 года судьей Европейского суда по правам человека от Украины является Анна Юдковская.
Напомним, Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы приостановил рассмотрение жалоб против РФ.
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