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Избран новый судья в ЕСПЧ от Украины: кто занял должность

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Страсбург, Вторник 26 апреля 2022 17:17
Избран новый судья в ЕСПЧ от Украины: кто занял должность Фото: Николай Гнатовский (yur-gazeta com)
Автор: Наталья Юрченко

Избран новый судья в Европейский суд по правам человека от Украины. Должность занял юрист Николай Гнатовский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

"Избран новый судья Европейского суда по правам человека от Украины. Им стал авторитетный и в Украине, и в Европе юрист Николай Гнатовский. Уверен, он достойно представит Украину", - отметил парламентарий.

С 2010 года судьей Европейского суда по правам человека от Украины является Анна Юдковская.

Напомним, Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы приостановил рассмотрение жалоб против РФ.

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