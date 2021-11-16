Избивал пациентов и портил имущество: под Львовом мужчина напал на больницу

Во вторник, 16 ноября, во Львовской области в городе Комарно мужчина устроил погром в местной больнице. Он побил стекло в дврерях здания, перевернул вазоны и нанес повреждения пациентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя председателя Львовского областного совета Юрия Холода в Facebook .

Инцидент произошел в Комарновской больнице около 08:00. Там агрессивный мужчина напал на здание медучреждения. По словам местных жителей, нападающим является житель села Тулиголово.

Злоумышленника уже задержала полиция. По данным "Львовского портала", это подтвердили правоохранители.

"На месте происшествия задержали 30-летнего мужчину, жителя одного из сел района, который был доставлен в специализированное медучреждение. Он повредил дверь и разбил три фасадных окна больницы. Обращений от граждан, подвергшихся нападению от этого мужчины, не поступало", - рассказала спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.