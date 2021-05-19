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Избежать зависимость от РФ. В Украине реализуется замкнутый цикл производства вертолетов

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Украина, Среда 19 мая 2021 04:19
Избежать зависимость от РФ. В Украине реализуется замкнутый цикл производства вертолетов Фото: на снабжение ВСУ приняли металлические лопасти несущего винта для вертолетов типа Ми-24. (mil.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что в Украине сейчас реализуют очередной этап замкнутого цикла производства вертолетов. Украинской армии были переданы три комплекта лопастей для Ми-24 производства "Мотор Сич".

Об этом говорится на сайте Министерства обороны.

Таран привез на завод “Мотор Сич” приказ о принятии на поставку ВСУ металлических лопастей несущего винта для вертолетов типа Ми-24.

“Освоение технологий и разработку металлических лопастей несущего винта вертолетов типа Ми-8 и Ми-24 является особенно важным направлением работ, выполняемых ПАО “Мотор Сич”. Такими технологиями владеют считанные страны. Сейчас реализуется следующий этап освоения замкнутого цикла производства вертолетов в Украине, что позволит избежать зависимости от России. Освобождаемся от технологической зависимости от Российской Федерации-освободимся и от оккупации", – сказал министр.

Ранее Андрей Таран рассказал, что Минобороны рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны вроде "Железного купола". Сейчас эту систему активно использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из Сектора Газа.

Напомним, в Украине также планируют по примеру Израиля создать систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. На реализацию планируется потратить около 500 млн гривен.

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