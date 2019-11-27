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Чтобы избежать манипуляций с выигрышами, нужно лицензировать игровое оборудование, - Жупанин

Новости » Политика     27.11.2019 - 11:42
Чтобы избежать манипуляций с выигрышами, нужно лицензировать игровое оборудование, - Жупанин
Фото: Андрей Жупанин (пресс-служба)

По словам Жупанина, этот механизм предусмотрен только в альтернативном проекте закона №2285-2

Принимая закон о легализации игорного бизнеса необходимо обеспечить контроль и лицензирование игрового оборудования по международным стандартам, что усилит контроль за сферой со стороны государства. Об этом в интервью "Українським новинам" заявил народный депутат от "Слуги народу" Андрей Жупанин.

По словам нардепа, на данный момент этот механизм предусмотрен только в альтернативном проекте закона №2285-2.

"Во-первых, легализация предусматривает государственный контроль. К примеру, государство сможет контролировать количество игровых автоматов, которые могут работать во всей стране. Но при этом лицензирование оборудования, его производство и импорт по международным стандартам прописано только в альтернативном законопроекте №2285-2", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, только используя международный опыт и международные лицензии для игрового оборудования можно в достаточной степени минимизировать манипуляции со стороны игровых клубов с выигрышами и обеспечить прозрачный игровой процесс.

"Одним из ключевых моментов легализации игорного бизнеса является лицензирование поставщиков и производителей игрового оборудования и его сертификация международными компаниями, которые работают в мире. Важно, чтобы все оборудование соответствовало международным стандартам. Только в таком случае можно говорить о прозрачности игровой деятельности и защите прав игроков", - отметил нардеп.

Он также добавил, что лицензирование игрового оборудования станет не только дополнительным контролем со стороны государства, но и источником дохода для государственного бюджета.

"Это очень важный аспект, поскольку дает нам два весомых преимущества: во-первых, существенно снижаем возможность любых манипуляций с выигрышами и защищаем игрока. Во-вторых, обеспечиваем усиленный контроль за ввозом в страну игрового оборудования. Этот механизм также обеспечить дополнительные поступления в бюджет", - подытожил Жупанин.

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