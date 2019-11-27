Щоб уникнути маніпуляцій з виграшами, потрібно ліцензувати ігрове обладнання, - Жупанин

Фото: Андрій Жупанин (прес-служба)

За словами Жупанина, цей механізм передбачений тільки в альтернативному проекті закону №2285-2

Приймаючи закон про легалізацію грального бізнесу необхідно забезпечити контроль та ліцензування грального обладнання за міжнародними стандартами, що посилить контроль за сферою з боку держави. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин.

За словами нардепа, на даний момент цей механізм передбачений тільки в альтернативному проекті закону №2285-2.

"По-перше, легалізація передбачає державний контроль. Приміром, держава зможе контролювати кількість ігрових автоматів, які можуть працювати по всій країні. Але при цьому ліцензування обладнання, його виробництво та імпорт за міжнародними стандартами прописано тільки в альтернативному законопроекті №2285-2", - підкреслив парламентарій.

За його словами, тільки використовуючи міжнародний досвід і міжнародні ліцензії для ігрового обладнання можна достатньою мірою мінімізувати маніпуляції з боку ігрових клубів з виграшами і забезпечити прозорий ігровий процес.

"Одним з ключових моментів легалізації грального бізнесу є ліцензування постачальників і виробників ігрового обладнання і його сертифікація міжнародними компаніями, які працюють у світі. Важливо, щоб усе обладнання відповідало міжнародним стандартам. Тільки в такому випадку можна говорити про прозорість ігрової діяльності та захисту прав гравців", - зазначив нардеп.

Він також додав, що ліцензування грального обладнання стане не тільки додатковим контролем з боку держави, але і джерелом доходу державного бюджету.

"Це дуже важливий аспект, оскільки дає нам два вагомі переваги: по-перше, істотно знижуємо можливість будь-яких маніпуляцій з виграшами і захищаємо гравця. По-друге, забезпечуємо посилений контроль за ввезенням в країну ігрового обладнання. Цей механізм також забезпечити додаткові надходження до бюджету", - підсумував Жупанин.