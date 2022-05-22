"Из-за вступления в НАТО Финляндия потеряет стабильность". Новый фейк от российских СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Нейтральная Финляндия решила поменять доступный российский газ на членство в НАТО. Жители Финляндии отказались платить за российский газ в рублях. Чтобы покрыть дефицит, Финляндия собирается докупать газ в США по завышенной цене", - сообщают роспропагандисты.

На самом деле, в ЦПД объясняют, что в связи с российской агрессией в отношении Украины нейтральная Финляндия приняла решение подать заявку о вступлении в НАТО.

"В то же время, чтобы обезопасить себя в будущем от российского газового шантажа, Финляндия арендовала у компании Excelerate Energy из США плавучий терминал для добычи и производства сжиженного природного газа", - добавляют в СНБО.