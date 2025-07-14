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"З Путіним було чотири домовленості". Трамп пояснив свій ультиматум для Росії

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін регулярно порушував домовленості зі США. Тому Вашингтон вирішив поставити перед ним ультиматум.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, у Вашингтоні вважали, що з головою Кремля "було чотири домовленості".

"Але якось вони закінчуються: ми кладемо слухавку - і "О, це була дуже приємна розмова". А потім він запускає ракети по якихось будівлях. Я кажу: "А це що зараз було?" - додав Трамп.

Він запевнив, що США відправлять НАТО "багато зброї всіх видів", і її негайно доставлять у ті місця, де триває війна - в Україну.

Президент уточнив, що такі поставки стали можливими завдяки тому, що країни Європи погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

"Сподіваюся, все це закінчиться через 50 днів. Якщо не буде угоди (мирної угоди між РФ і Україною - ред.), нам не залишиться нічого іншого, окрім як ввести вторинні тарифи. А вторинні тарифи - це досить жорсткий захід, і нам би не хотілося його застосовувати. Але подивимося, що буде. Ми думали, що вже кілька разів домовилися - і щоразу все зривалося", - додав Трамп.

Погрози Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити проти Росії 100% вторинні тарифи.

За словами Трампа, Вашингтон реалізує такі заходи в разі, якщо за 50 днів не буде мирної угоди між Україною і Росією.

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