Із Мадрида в Рим. Довбик нарешті отримав знаменитий бомбардирський приз

Нападник італійської "Роми" отримав нагороду за попередній сезон, коли захищав кольори "Жирони" в чемпіонаті Іспанії. Представники видання Marca спеціально поїхали до столиці Італії для нагородження.

Довбик оформив 24 м'ячі в кампанії 2023/24 Ла Ліги. Його результативність дозволила "Жироні" сенсаційно фінішувати на 3-й сходинці в чемпіонаті та вперше в історії вийти до Ліги чемпіонів. У міжсезоння форвард переїхав до Серії A за орієнтовно 30,5 млн євро.

Минулий сезон Довбик розпочав у складі "Дніпра-1". Він встиг зіграти 2 матчі в кваліфікації Ліги чемпіонів (1 гол) і переїхав до Іспанії. У тамтешній Ла Лізі українець провів 36 поєдинків і до понад двох десятків м'ячів додав 8 результативних передач.

Що відомо про трофей Пічічі

Нагорода найкращому голеадору сезону чемпіонату Іспанії, що вручається з 1929 року. Названа на честь легенди "Атлетіка" з Більбао Рафаеля Морено Арансаді, який носив прізвисько "Пічічі".

Рекордсменом призу залишається Ліонель Мессі. Аргентинець за часи виступів у "Барселоні" 8 разів брав трофей. Його одвічний конкурент – Кріштіану Роналду – зупинився на позначці 5 нагород. Торік трофей отримав Роберт Лєвандовскі, який оформив 23 м'ячі за "блаугранас".

Довбик у боротьбі за приз випередив нападника "Вільярреала" Александра Сьорлота (23 голи), того ж Лєвандовскі з "Барси" та хавбека мадридського "Реала" Джуда Беллінгема (по 19 м'ячів). У новому сезоні українець змагається за нагороду Паоло Россі.