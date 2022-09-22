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Із легендою до кінця. Виходячи з "Азовсталі", співробітник СБУ таємно здав шеврони

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Украина, Четвер 22 вересня 2022 11:30
Із легендою до кінця. Виходячи з "Азовсталі", співробітник СБУ таємно здав шеврони Фото: Україна повернула з полону співробітника СБУ з позивним "Бурий" (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий". Виходячи з маріупольської "Азовсталі", він таємно здав свої шеврони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Я чекав цю мить, коли ми зможемо їх (шеврони - ред.) повернути. Вони з нашою символікою, і ворог не мав їх бачити. Ви витримували легенду до кінця", - сказав виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

До повномасштабного вторгнення "Бурий" працював в управлінні СБУ у Маріуполі та займався протидією окупаційних військ "ДНР". Потім правоохоронець разом з іншими колегами став на захист міста.

"Бурий" викривав російські агентурні мережі, корегувальників вогню та зрадників. У квітні захисник отримав поранення під час танкового обстрілу.

"Завдяки його роботі було отримано важливу інформацію від захоплених у полон окупантів, виявлено місця утримання українських полонених та ідентифіковано особи їхніх катів. Пізніше разом із бійцями ЗСУ "Бурий" брав участь у розмінуванні дороги, якою мали вивозити поранених", - йдеться у повідомленні.

Захищали Маріуполь й інші співробітники СБУ, проте після удару ворожо бункерної бомби вони вважаються безвісти зниклими. Серед героїв колега і наставник "Бурого" Василь Богач та колишній боєць ЦСО "А" СБУ Олександр Супрунов.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону 215 військових, серед яких 108 бійців "Азову". Додому повернулися відомі захисники Денис "Редіс" Прокопенко, Сергій "Волина" Волинський, Святослав "Калина" Паламар, Катерина "Пташка" Поліщук та інші.

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Служба безпеки України Маріуполь Азовсталь
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