Із легендою до кінця. Виходячи з "Азовсталі", співробітник СБУ таємно здав шеврони

З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий". Виходячи з маріупольської "Азовсталі", він таємно здав свої шеврони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Я чекав цю мить, коли ми зможемо їх (шеврони - ред.) повернути. Вони з нашою символікою, і ворог не мав їх бачити. Ви витримували легенду до кінця", - сказав виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

До повномасштабного вторгнення "Бурий" працював в управлінні СБУ у Маріуполі та займався протидією окупаційних військ "ДНР". Потім правоохоронець разом з іншими колегами став на захист міста.

"Бурий" викривав російські агентурні мережі, корегувальників вогню та зрадників. У квітні захисник отримав поранення під час танкового обстрілу.

"Завдяки його роботі було отримано важливу інформацію від захоплених у полон окупантів, виявлено місця утримання українських полонених та ідентифіковано особи їхніх катів. Пізніше разом із бійцями ЗСУ "Бурий" брав участь у розмінуванні дороги, якою мали вивозити поранених", - йдеться у повідомленні.

Захищали Маріуполь й інші співробітники СБУ, проте після удару ворожо бункерної бомби вони вважаються безвісти зниклими. Серед героїв колега і наставник "Бурого" Василь Богач та колишній боєць ЦСО "А" СБУ Олександр Супрунов.