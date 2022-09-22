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С легендой до конца. Выходя из "Азовстали", сотрудник СБУ тайно сдал шевроны

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Украина, Четверг 22 сентября 2022 11:30
С легендой до конца. Выходя из "Азовстали", сотрудник СБУ тайно сдал шевроны Фото: Украина вернула из плена сотрудника СБУ с позывным "Бурый" (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Из российского плена вернулся сотрудник СБУ с позывным "Бурый". Выходя из мариупольской "Азовстали", он тайно сдал свои шевроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Я ждал этот момент, когда мы сможем их (шевроны - ред.) вернуть. Они с нашей символикой, и враг не должен их видеть. Вы выдерживали легенду до конца", - сказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

До полномасштабного вторжения "Бурый" работал в управлении СБУ в Мариуполе и занимался противодействием оккупационных войск "ДНР". Затем правоохранитель вместе с другими коллегами встал на защиту города.

"Бурый" разоблачал российские агентурные сети, корректировщиков огня и предателей. В апреле защитник получил ранения во время танковых обстрелов.

"Благодаря его работе была получена важная информация от захваченных в плен оккупантов, обнаружены места удержания украинских пленных и идентифицированы личности их палачей. Позже вместе с бойцами ВСУ "Бурый" принимал участие в разминировании дороги, по которой должны были вывозить раненых", - говорится в сообщении.

Защищали Мариуполь и другие сотрудники СБУ, однако после удара вражеской бункерной бомбы они считаются без вести пропавшими. Среди героев коллега и наставник "Бурого" Василий Богач и бывший боец ЦСО "А" СБУ Александр Супрунов.

Напомним, что Украина вернула из российского плена 215 военных, среди которых 108 бойцов "Азова". Домой вернулись известные защитники Денис "Редис" Прокопенко, Сергей "Волына" Волынский, Святослав "Калина" Паламарь, Екатерина "Пташка" Полищук и другие.

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Служба безопасности Украины Мариуполь Азовсталь
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