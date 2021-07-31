За июль в Украине утонули почти 400 человек, с начала года - 900
Фото: в Украине утонули 400 человек за июль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Более 900 случаев утопления зафиксировано с начала 2021 года. Из них почти 400 - только с начала июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Только в этом месяце утонули более 40 детей.
Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют:
- купание в не оборудованных для этого местах,
- купание в нетрезвом состоянии,
- самостоятельное посещение водоемов детьми.
"Учитывая количество чрезвычайных событий возле водоемов, ГСЧС предупреждает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности", - отмечают спасатели.
Напомним, только за сутки 20 июля в Украине утонули 20 человек.