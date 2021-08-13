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Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений

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Украина, Пятница 13 августа 2021 21:04
Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений Фото: июль стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю исследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за историю наблюдений с 1880 года. В июле мировая температура побила рекорд прошлого века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

"Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь к изменению климата", - сказал администратор управления Рик Спинрад.

Рекордная мировая температура

Средняя температура воздуха на Земле в июле 0,93 градуса по Цельсию превысила средний показатель температуры за 20 век, который составлял 15,8 градусов по Цельсию.

Рекорд на Северном полушарии Земли

Температура только на суше Северного полушария была самой высокой из когда-либо зарегистрированных в июле. Температура была на 1,54 градуса по Цельсию выше среднего показателя, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2021 году.

Региональные температурные рекорды

В Азии зафиксирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений: был побит рекорд, установленный в 2010 году.

В Европе июль 2021 года стал жарче июля 2010 года.

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