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Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 21:04
Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень Фото: липень став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію досліджень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем на Землі за історію спостережень з 1880 року. У липні світова температура побила рекорд минулого століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США.

"Липень, зазвичай, найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе як найспекотніший місяць з коли-небудь зареєстрованих. Цей новий рекорд доповнює тривожний і руйнівний шлях до зміни клімату", - сказав адміністратор управління Рік Спінрад.

Рекордна світова температура

Середня температура повітря на Землі у липні 0,93 градуса за Цельсієм перевищила середній показник температури за 20 століття, який становив 15,8 градусів за Цельсієм.

Рекорд на північній півкулі Землі

Температура тільки на суші північної півкулі була найвищою з коли-небудь зареєстрованих в липні. Температура була на 1,54 градуса за Цельсієм вищою за середній показник, перевищивши попередній рекорд, встановлений у 2021 році.

Регіональні температурні рекорди

В Азії зафіксовано найспекотніший липень за всю історію спостережень: було побито рекорд, встановлений у 2010 році.

В Європі липень 2021 року став спекотнішим за липень 2010 року.

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