В Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Отмечается, что 45-летнего уроженца Грузии задержали в одном из частных домов на территории Прикарпатья.

"Во время проведения мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничестве с оккупантами, оперативники получили информацию об укрывательстве "вора в законе" по прозвищу "Мамука" на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Свой "статус" мужчина получил в Стамбуле в 2013 году. Он имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани.

Сейчас правоохранители решают вопрос о его принудительной депортации. Задержанный имеет гражданство России.