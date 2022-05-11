UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Фото: на Прикарпатье задержали "вора в законе" из списка СНБО (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Ивано-Франковской области задержали криминального авторитета Апакию Мамуку. Против "вора в законе" введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Отмечается, что 45-летнего уроженца Грузии задержали в одном из частных домов на территории Прикарпатья.

"Во время проведения мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничестве с оккупантами, оперативники получили информацию об укрывательстве "вора в законе" по прозвищу "Мамука" на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Свой "статус" мужчина получил в Стамбуле в 2013 году. Он имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани.

Сейчас правоохранители решают вопрос о его принудительной депортации. Задержанный имеет гражданство России.

Напомним, в апреле в Одессе задержали мужчину, который был родственником "вора в законе" и связан с российским криминалитетом. Его выдворили из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вор в законеСНБОИвано-Франковская область