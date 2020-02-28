В Ивано-Франковской области гопитализировали женщину, вернувшуюся из Италии

В Ивано-Франковской области госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что жительница населенного пункта Делятин недавно вернулась из Италии, где коронавирусом заразились почти 700 человек. 27 февраля она обратилась к врачам из-за плохого самочувствия. Женщину госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

По словам главного врача больницы Романа Остяка, предварительный диагноз женщины - грипп и двусторонняя пневмония. При этом он уточнил, что украинка была в Италии с дочерью и внуками, которые ранее заболели гриппом.

"Есть распоряжение, чтобы все пациенты, которые приехали из Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии и Италии, проходили дополнительную проверку на коронавирус. Поэтому мы срочно отправили анализ в Киев, поскольку у нас нет возможности подтвердить коронавирус лабораторно и мы его еще у пациентов не видели”, - рассказал Остяк.

Сейчас женщина изолирована в специальный инфекционный бокс. Результаты ее анализов будут известны до конца текущего дня.

Напомним, Министерство здравоохранения определило в каждой области по 2 опорные базы, которые будут принимать зараженных коронавирусом пациентов.

Также РБК-Украина сообщало, что первыми тест-системы для выявления коронавируса получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.