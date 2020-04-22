В Ивано-Франковской области от COVID-19 выздоровел годовалый ребенок

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Ребенку сделали три ПЦР-тесты, и два последних оказались отрицательными

В Ивано-Франковской области от коронавируса выздоровел годовалый ребенок, его готовят к выписке из больницы. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач в Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передают местные СМИ.

По его словам, ребенку сделали три ПЦР-тесты, и два последних оказались отрицательными.

"Самый маленький пациент, который у нас был зарегистрирован, имеет 1 год и 3 месяца. Этот ребенок сейчас готовится к выписке из лечебного учреждения, поскольку первое ПЦР-исследование было положительным, а следующие два - отрицательные. Ребенок чувствует себя очень хорошо", - отметил Савчук.

При этом он добавил, что медики пока не знают, где мог инфицироваться ребенок.

"Возможно, были погрешности со стороны родителей ребенка, которые проигнорировали рекомендации, а потому было инфицирования, которое мы пытаемся исследовать", - добавил Савчук.

Напомним, в Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавирус в общежитии. По состоянию на вечер 21 апреля, там было выявлено 37 больных, среди которых дети. Известно о двух смертельных случаях.

Добавим, что по состоянию на 22 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилась до 6592, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость вновь начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где выявили более тысячи случаев.