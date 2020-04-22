ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ивано-Франковской области от COVID-19 выздоровел годовалый ребенок

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 16:23
В Ивано-Франковской области от COVID-19 выздоровел годовалый ребенок
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Ребенку сделали три ПЦР-тесты, и два последних оказались отрицательными

В Ивано-Франковской области от коронавируса выздоровел годовалый ребенок, его готовят к выписке из больницы. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач в Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передают местные СМИ.

По его словам, ребенку сделали три ПЦР-тесты, и два последних оказались отрицательными.

"Самый маленький пациент, который у нас был зарегистрирован, имеет 1 год и 3 месяца. Этот ребенок сейчас готовится к выписке из лечебного учреждения, поскольку первое ПЦР-исследование было положительным, а следующие два - отрицательные. Ребенок чувствует себя очень хорошо", - отметил Савчук.

При этом он добавил, что медики пока не знают, где мог инфицироваться ребенок.

"Возможно, были погрешности со стороны родителей ребенка, которые проигнорировали рекомендации, а потому было инфицирования, которое мы пытаемся исследовать", - добавил Савчук.

Напомним, в Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавирус в общежитии. По состоянию на вечер 21 апреля, там было выявлено 37 больных, среди которых дети. Известно о двух смертельных случаях.

Добавим, что по состоянию на 22 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилась до 6592, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость вновь начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где выявили более тысячи случаев.

В Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 125 медиков В Германии одобрили клинические испытания вакцины против СOVID-19
Новости Украины Ивано-Франковская областьКоронавирус
News
On Top