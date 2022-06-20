В Ивано-Франковской области решили открыть летние лагеря

Власти Ивано-Франковской области разрешили работу 13 летних лагерей. Все заведения отдыха должны быть оборудованы бомбоубежищами, а также иметь эвакуационные автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

Она рассказала, что в начале лета о готовности начать детскую кампанию отдыха заявили 15 из 17 областных лагерей и заведений досуга. Для этого облгосадминистрация создала комиссию, которая провела проверки на наличие укрытий, бомбоубежищ, а также эвакуационного транспорта.

"13 заведениям отдыха комиссия рекомендовала начать организацию досуга. Двум другим - предоставили возможность завершить оборудование укрытий и хранилищ, а также приобрести необходимый транспорт для эвакуации детей. Для нас важно обеспечить летний отдых для детей, но он должен быть безопасен", - отметила Онищук.