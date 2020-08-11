Под Ивано-Франковском пытались подорвать судью

Фото: полиция на месте происшествия (if.npu.gov.ua)

В гараже местного судьи установили растяжку

Под Ивано-Франковском пытались подорвать местного судью. Неизвестные установили растяжку в гараже, которая должна была взорваться.

Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.

Сообщается, что житель села Подпечеры при открытии гаражных роллет обнаружил предмет, похожий на гранату. По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку".

"Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но при открытии взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

Открыто дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь судьи.

Фото: растяжка в гараже (if.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области пьяный мужчина бросил гранату в людей, в результате инцидента пострадали три человека.