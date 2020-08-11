ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Ивано-Франковском пытались подорвать судью

Ивано-Франковск, Вторник 11 августа 2020 12:48
Под Ивано-Франковском пытались подорвать судью
Фото: полиция на месте происшествия (if.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В гараже местного судьи установили растяжку

Под Ивано-Франковском пытались подорвать местного судью. Неизвестные установили растяжку в гараже, которая должна была взорваться.

Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.

Сообщается, что житель села Подпечеры при открытии гаражных роллет обнаружил предмет, похожий на гранату. По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку".

"Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но при открытии взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

Открыто дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь судьи.

Под Ивано-Франковском пытались подорвать судью

Фото: растяжка в гараже (if.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области пьяный мужчина бросил гранату в людей, в результате инцидента пострадали три человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Ивано-ФранковскгранатаСуд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь