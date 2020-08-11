Під Івано-Франківськом намагалися підірвати суддю

Фото: поліція на місці події (if.npu.gov.ua)

В гаражі місцевого судді встановили розтяжку

Під Івано-Франковськом намагалися підірвати місцевого суддю. Невідомі встановили розтяжку в гаражі, яка повинна була вибухнути.

Про це йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області.

Повідомляється, що житель села Підпечери при відкритті гаражних ролет виявив предмет, схожий на гранату. За даними слідства, в ніч з 9 на 10 серпня невідомий встановив перед гаражем так звану "розтяжку".

"Мова йде про гранати типу Ф-1, яка повинна була вибухнути під час відкриття гаражних ролет, але при відкритті вибуховий пристрій не здетонував. Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу до будинку територію. Призначено низку експертиз", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і посягання на життя судді.

Фото: розтяжка у гаражі (if.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області п'яний чоловік кинув гранату в людей, в результаті інциденту постраждали три особи.