В "Ивано-Франковскгазе" рассказали о последствиях снижения тарифа на распределение

Снижение тарифа для "Ивано-Франковскгаза" приведет к падению зарплат работников, росту долга перед Оператором ГТС и уменьшению инвестиций в газовые сети.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Последствия принятия проекта решения НКРЭКУ о снижении тарифов на распределение газа обсудили на совещании в ОГА, в рамках программы стимулирования экономического восстановления и преодоления последствий COVID-19 в 2020 году. В совещании приняли участие губернатор, заместители, профильные департаменты и представители крупных компаний региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в конце 2019 года НКРЭКУ, впервые за последние четыре года, утвердил двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года.

"Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Тариф, действующий в первой половине 2020 года является убыточным для компании. Уже в этом году АО "Ивано-Франковскгаз" понес убытки на сумму 47,7 млн гривен. К такому результату привел убыточный тариф на доставку газа, утвержден НКРЭКУ для компании на первое полугодие", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, тариф покрывает лишь 80% себестоимости услуг, а выравнивание тарифа в июле позволило бы компании завершить год без убытков.

"Одной из причин получения убытков является недостаточность средств на приобретение газа на производственно-технологические потери (ПТП), необходимого для балансировки системы. Четыре года, с 2016 по 2019 включительно, тариф "Ивано-Франковскгаза" не включал в себя достаточный объем компенсации стоимости ПТП. Кроме того, цена газа для ПТП была установлена на уровне 2015 года, которая была ниже рыночной цены на газ в 2016 – 2019 годах. Все это привело к образованию долга перед Оператором ГТС в размере 660 млн гривен, за так называемые услуги балансирования", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, если тариф на II полугодие останется на уровне 1,20 гривен, то долг к концу года вырастет еще на 120 млн.

"Усилия компании направлены на интересы потребителей. Поэтому даже в условиях карантина мы продолжали работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойное распределение газа более 400 тыс. потребителям. Но из-за хронического недофинансирования отрасли и неплатежей, компания не может выполнить все необходимые работы по модернизации сетей, обеспечить достойную оплату труда работникам, рассчитаться с долгами с другими участниками газового рынка. Что в конечном результате скажется на качестве предоставления услуг", – рассказывает председатель правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

В пресс-службе отметили, что отказ от выравнивания тарифа до экономически обоснованного уровня, приведет к очередному скачку увольнения работников "Ивано-Франковскгаза".

"Низкие зарплаты, которые являются составляющей тарифа, стимулировали отток специалистов из отрасли. Ежегодно увольнялись до 20% квалифицированных газовиков. Сегодня средняя зарплата работников "Ивано-Франковскгаза" составляет менее 9 тыс. гривен. Если тариф не пересмотрят на II полугодие, заработная плата станет еще меньше. "Ивано-Франковскгаз" надеется, что НКРЭКУ все же не примет политическое решение о снижении тарифа операторов ГРС с 1 июля 2020 года. И не допустит очередного кризиса на газовом рынке, которая приведет к снижению качества предоставления услуг потребителям", - говорится в сообщении.