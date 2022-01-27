"Ивано-Франковскгаз": застройщики выбирают сертифицированное газовое оборудование

Застройщики Прикарпатья доверяют подбор и установку сертифицированного газового оборудования компании "Ивано-Франковскгаз". Для обустройства автономного отопления в новостройках уже заказано полторы тысячи газовых котлов.

В прошлом году девять компаний-застройщиков приобрели почти полторы тысячи газовых котлов в АО "Ивано-Франковскгаз". Еще столько же приборов застройщики уже заказали у газораспределительной компании в этом году.

"В 2021 году наша компания впервые предложила потребителям природного газа новую услугу — продажа газового оборудования: котлы, сигнализаторы, водонагреватели, модемы для передачи показаний. Все оборудование сертифицировано и отвечает международным стандартам качества, - рассказывает директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" Александр Мандрик. Клиенты могут выбрать котел от надежных производителей Baymak, Ariston, E.C.A., АТЕМ или 104.ua Model T".

Сертифицированное газовое оборудование в АО "Ивано-Франковскгаз" могут приобрести все жители области. Индивидуальный подбор газового оборудования поможет осуществить менеджер по номеру 0 800 304 104 или персональный менеджер 104.ua Клиентского пространства. Для удобства, для клиентов действует услуга "Перезвонить мне". Кроме того, газораспределительная компания, по желанию клиента, осуществляет установку и техническое обслуживание газового оборудования.