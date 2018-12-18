"Івано-Франківськгаз": занижені норми споживання газу скасовані

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Нові норми стимулюватимуть встановлення лічильників та раціональне використання газу всіма категоріями споживачів

Відповідно до рішення Верховного суду України, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів "Івано-Франківськгазу", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 2,8 тис. споживачів газу, в той час як решта 408 тис. мешканців Прикарпаття забезпечені приладами обліку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до реального споживання газу, стимулюватимуть встановлення лічильників та раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу у зв'язку з ефектом від зміни норм складе більше 380 млн куб. м газу на рік.

"29 листопада набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. Протиправними та не чинними визнані постанови КМУ № 203 та 204 від 23.03.2016, яким вводились в дію занижені норми споживання газу побутовим споживачам, помешкання яких не обладнані лічильниками. Тому в попередні періоди і зараз правчинними є норми, що діяли до 1 лютого 2016 року", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Івано-Франківськгазу" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм.

"Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися нелегітимні занижені норми, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками", - повідомляє прес-служба.

Категорія споживання газу Фактичне споживання газу за даними будинкових лічильників Норми, котрі були визнані судом незаконними Діючі від листопада 2018р. норми Дослідження USAID Аналіз УкрНДІінжпроект Плита газова з ЦГВ 8,2 3,3 9,8 5,84 6,9 Плита газова без ЦГВ 16 5,4 18,3 11,3

Також зазначається, що за чотири роки уряд змінював норми чотири рази. При цьому автори занижених норм не мають ані розрахунків, ані необхідних досліджень, які б аргументували встановлені норми споживання. В той час як дослідження фахівців комунальної енергетики USAID, а також науково-дослідного інституту "УкрНДІіжпроект" доводили, що різниця із фактичним споживанням і нормами становить 2,5-3 рази.

"Ситуація із заниженими нормами призвела до безоплатного використання газу нормовиками, в той час як споживачі з лічильниками сплачували за спожиті об’єми. З 2015 року спожитим але неоплаченим є понад 6 млн куб. метрів газу. У зв’язку з чим прикарпатці відмовлялися від безкоштовного встановлення індивідуальних приладів обліку. Лише цього року зафіксовано близько 1000 відмов", - розповідає комерційний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

За словами прес-служби, подальше використання необґрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованості норм споживання газу були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу на рік.