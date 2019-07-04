"Ивано-Франковскгаз" заключил 1185 договоров на обслуживание внутридомовых сетей

Услуга по техническому обслуживанию домовых сетей стала рыночной. Собственники, балансодержатели и председателя ОСМД самостоятельно могут выбрать себе подрядчика, который будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

Отмечается, что это предусмотрено Законом Украины "О жилищно-коммунальные услуги", Приказами Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года и № 190 от 27 июля 2018 года, а также Кодексом газораспределительных систем.

"Прежде чем выйти на рынок в поисках поставщика услуги, совладельцы должны подписать акты разграничения с "Ивано-Франковськгазом". Этот документ позволяет установить четкую границу между газовыми трубами, которые принадлежат жильцам дома и сетями, которые обслуживает газораспределительная компания. Обычно границей балансовой принадлежности является задвижка на вводе газовой трубы в дом. Однако, действующий Кодекс газораспределительных систем, не запрещает изменить эту границу по договоренности сторон", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, стоимость услуг по техническому обслуживанию определяется для каждого потребителя и зависит от имеющихся газовых приборов в доме и количества квартир в доме. Так, на сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет около 25 гривен на одну квартиру в месяц в доме, который состоит из 72 квартир. Для получения необходимых консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа могут обратиться в центры обслуживания клиентов АО "Ивано-Франковскгаз".

Согласно Приказу Министерства регионального развития № 190 от 27 июля 2018 года, в многоквартирных домах расходы на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения должны включаться в состав расходов на содержание дома. Отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния и повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

"Сейчас наблюдается активность со стороны ОСМД и балансодержателей, которые выступают против подписания актов балансового разграничения с газораспределительными предприятиями. Такие действия объясняются попыткой избежать ответственности за состояние сетей в доме", - говорит технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

В компании подчеркивают, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния, что может привести к несчастному случаю или ограничения газоснабжения. В АО "Ивано-Франковскгаз" надеются, что к началу отопительного сезона в Ивано-Франковской области будет стопроцентно заключены договоры на техническое обслуживание внутридомовых сетей и безопасное газоснабжение будет осуществляться на постоянной основе.