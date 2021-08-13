"Ивано-Франковскгаз": теплопоставщики на 48% нарастили долги за распределение

С начала года сумма долгов теплоснабжающих предприятий Ивано-Франковской области перед АО "Ивано-Франковскгаз" выросла на 48%. Такая тенденция нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

"В этом году задолженность теплоснабжающих предприятий перед АО "Ивано-Франковскгаз" достигла суммы более 26 млн гривен. Крупнейшими должниками "Ивано-Франковскгаза" является КП "Водотеплосервис" - 5,5 млн гривен и ДМП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" - 20,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу "Ивано-Франковскгаза" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены газопроводов. Это, в свою очередь, обеспечивает стабильное газоснабжение в течение отопительного сезона и тепло в домах людей.

"Ситуация с ростом задолженности теплоснабжающих предприятий становится опасной. Это угрожает своевременному старту отопительного сезона прежде всего для прикарпатцев, которые получают централизованное теплоснабжение", - отмечает коммерческий директор АО" Ивано-Франковскгаз " Виктор Кедик.

В пресс-службе отметили, что около 15% доходов АО "Ивано-Франковскгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные теплоснабжающим компаниям региона. Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны тепловиков негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины".