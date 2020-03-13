"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 5,7 тыс. клиентов могут остаться без газоснабжения

По состоянию на 1 марта 2020 года задолженность за газ клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" составляет 619 млн гривен. Это на 26% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года "Ивано-Франковскгаз Сбыт" направил клиентам-должникам 5693 письменных сообщений о прекращении поставок газа на общую сумму 23 млн гривен. Наибольшее количество сообщений прислали клиентам в Ивано-Франковске, а также в Снятинском и Калушском районах", - говорится в сообщении.

В "Ивано-Франковскгаз Сбыте" объясняют, что накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей Прикарпатья. Чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение своим клиентам, компания должна вовремя рассчитываться с НАК "Нафтогаз Украина" за уже потребленные объемы природного топлива.

"Что касается злостных должников, которые накапливают долги, то согласно действующему законодательству, компания-поставщик газа вынуждена прекращать им поставки газа. Первым шагом к этому является письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. В случае непогашения долга, согласно "Правил поставки природного газа", после получения уведомления, газоснабжающая компания предоставляет соответствующее поручение оператору ГРМ на отключение газа и взыскания долга в судебном порядке", - сообщает начальник отдела продаж физическим лицам "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Леся Хараим.

По словам пресс-службы, с начала года было отключено 563 домохозяйства. После прекращения газоснабжения почти 80% потребителей погашают задолженность в течение нескольких дней.

"Напоминаем, что в случае трудностей с погашением задолженности и для того, чтобы не ухудшать ситуацию и не накапливать долги клиенты могут реструктуризировать долг и оформить субсидию. Ведь по новому законодательству, при наличии долга субсидия не начисляется. А от 1 мая 2019 года начисляется пеня за несвоевременную оплату", - говорится в сообщении.