"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 30% клиентов пользуются Личным кабинетом

Каждый второй потребитель природного газа в Ивано-Франковской области решает газовые вопросы через Личный кабинет. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт".

"Благодаря дистанционным сервисам, прикарпатцы могут заплатить за потребленный газ, передать показания счетчика и узнать баланс не посещая офисы газовой компании. С 15 октября участники акции "Моя энергонезависимость" через Личный кабинет имеют возможность управлять своим запасом газа", - говорится в сообщении.

В онлайн-кабинете клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" имеют возможность не только платить за потребленный газ и передавать показания, но и просмотреть историю своих расчетов, скачать счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, а также записаться на прием к руководителям газовой компании. Для участников акции "Моя энергонезависимость" введена дополнительная функция.

"С 15 октября потребители, которые приобрели газ в рамках акции "Моя энергонезависимость", могут через Личный кабинет самостоятельно выбрать период, в который они будут использовать закупленный энергоресурс. Это позволит им экономить на оплате за газ, выбирая для себя ресурс по выгодной на этот момент цене. Для этого достаточно заполнить заявку через Личный кабинет в течение текущего месяца потребления природного газа, до последнего числа включительно", – рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Для владельцев нескольких лицевых счетов (квартир) разработаны паблик-аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light.

"Они разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу пятью лицевыми счетами. Это удобно когда клиент ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеет более одного лицевого счета или помогает в газовых вопросах своим родным", - говорится в сообщении.

Работает онлайн-сервис и для коммерческих потребителей. В конце прошлого года заработал Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта".