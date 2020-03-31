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"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 22 тыс. клиентов компании пользуются чат-ботом в Viber

Новости » Энергетика     31.03.2020 - 17:43
"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 22 тыс. клиентов компании пользуются чат-ботом в Viber
Иллюстративное фото (УНИАН)

Этот канал позволяет быстро и дистанционного передавать показания счетчика, контролировать состояние своего лицевого счета и платить за газ и его доставку

С начала года к чат-боту 7104ua в Viber присоединились свыше 8 тыс. клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта". Преимущества онлайн-сервиса уже оценили 22 тыс. прикарпатцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Преимуществом чат-бота 7104ua в Viber является то, что можно с одного аккаунта в Viber зарегистрировать сразу пять лицевых счетов. Благодаря чему клиенты могут решать газовые вопросы не только за себя, но и родных, которые не пользуются интернетом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что пользователям сервиса доступна функция загрузки счета за газ и доставку в формате PDF и оплаты.

"В условиях карантина важно решать все вопросы дистанционно. Такую возможность нашим клиентам предоставляют сервисы, среди которых чат-бот 7104ua в Viber . Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно отсканировать QR-код через мессенджер, ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа или номер счетчика газа", - рассказывает начальник отдела продаж физическим лицам "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Леся Хараим.

По словам пресс-службы, самым популярным онлайн-сервисом, как и раньше, остается "Личный кабинет" на сайте 104.ua. "В отличие от других мобильных приложений, он дает возможность клиентам отправить сообщение газовой компании и заказать обратный звонок в контакт Центр. Сейчас уже более 140 тыс. прикарпатцев успешно пользуются "Личным кабинетом", - говорится в сообщении.

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