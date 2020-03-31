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"Івано-Франківськгаз Збут": 22 тис. клієнтів компанії користуються чат-ботом у Viber

Новини » Енергетика     31.03.2020 - 17:43
"Івано-Франківськгаз Збут": 22 тис. клієнтів компанії користуються чат-ботом у Viber
Ілюстративне фото (УНІАН)

Цей канал дозволяє швидко та дистанційного передавати показання лічильника, контролювати стан свого особового рахунку та платити за газ та його доставку

З початку року до чат-боту 7104ua у Viber долучились понад 8 тис. клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту". Переваги онлайн-сервісу уже оцінили 22 тис. прикарпатців. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Перевагою чат-боту 7104ua у Viber є те, що можна з одного акаунта у Viber зареєструвати одразу п'ять особових рахунків. Завдяки чому клієнти можуть вирішувати газові питання не тільки за себе, а й рідних, які не користуються інтернетом", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що користувачам сервісу доступна функція завантаження рахунка за газ та доставку у форматі PDF і одразу здійснення оплати.

"В умовах карантину важливо вирішувати всі питання дистанційно. Таку можливість нашим клієнтам надають сервіси, серед яких чат-бот 7104ua у Viber . Щоб скористатися сервісом, достатньо відсканувати QR-код через месенджер, ввести номер особового рахунку, суму останнього платежу або номер лічильника газу", - розповідає начальник відділу продажів фізичним особам "Івано-Франківськгаз Збуту" Леся Хараїм.

За словами прес-служби, найпопулярнішим онлайн-сервісом, як і раніше, залишається "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. "На відміну від інших мобільних додатків, він дає можливість клієнтам надіслати повідомлення газовій компанії та замовити зворотний дзвінок у контакт Центру. Наразі уже понад 140 тис. прикарпатців успішно користуються "Особистим кабінетом", - йдеться у повідомленні.

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