"Ивано-Франковскгаз": распределение газа будет оплачиваться отдельным счетом

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Разделение счетов произойдет для потребителей всей страны

24 декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января этого года стоимость услуги по доставке газа исключена из общего счета за газ и выставлена отдельным платежом. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ивано-Франковскгаз".

"В Ивано-Франковской области потребители уже в этом месяце получат два счета: за газ от поставщика ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" и за его доставку (распределение) от АО "Ивано-Франковскгаз" или АО "Тисменицагаз". Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. В 2020 году плата за доставку будет рассчитываться исходя из потребления газа с 1.10.2018 по 30.09.2019.

"Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 платежей. К примеру, домохозяйство, которое использовало 168 кубометров газа в год, тариф на распределение на первое полугодие составляет 1,2 гривен за 1 куб. м. Считаем, 168х1,2:12= 16,8 гривен. Таким образом ежемесячный платеж за доставку на первое полугодие составит 16,8 гривен", - говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

По словам пресс-службы, потребители могут платить за доставку одним платежом за квартал или пол года. Таким образом они уменьшат свои расходы на комиссии при проведении платежей. Это актуально для потребителей с газовой плитой или плитой и колонкой, которые потребляют мало газа.

"Зато, для потребителей, которые используют много газа – свои преимущества. Потребители, которые используют большую часть газа зимой смогут снизить нагрузку на семейный бюджет. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 27% потребителей платят в отопительный сезон более 2000 гривен в месяц за потребленный газ. Благодаря новой системе тарифов, они смогут уменьшить расходы. Ведь стоимость доставки газа, они будут платить на протяжении года равными частями", - говорится в сообщении.