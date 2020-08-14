"Ивано-Франковскгаз" провел испытания газораспределительной системы водородом

Сегодня состоялись испытания газовых сетей водородом. Для эксперимента в пгт Богородчаны специалисты "Ивано-Франковскгаза" специально переоборудовали полигон, который теперь моделирует существующие газораспределительные сети.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Статистические исследования проводятся в рамках проекту EU Hydrogen Strategy, к которым присоединилась Региональная газовая компания.

Специалисты компании начали тестирование влияния водорода на элементы газовой инфраструктуры. Для этого была использована смесь из 99% водорода.

"Сначала сети на полигоне были испытаны инертным газом, а затем заполнены водородом. Высокая концентрация водорода в системе позволяет оценить совместимость действующих газопроводных систем с новыми видами энергии, изучить поведение различных материалов и оборудования", - рассказывает председатель правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

Указано, что для проведения таких испытаний газовики прошли аттестацию по работе с водородом. Они изучали вопрос хранения и транспортировки водорода, а также требования при эксплуатации водорода в баллонах.

В общем исследования проводятся совместно с учеными Национальной академии наук Украины и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.

Аналогичные испытания на тест-площадке уже проведены в Житомирской области, на очереди в Волынской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Проект позволит выяснить, можно ли по украинским газораспределительным сетям транспортировать чистые виды энергии. К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В Европе эта технология известна как Power-to-Gas. В странах Евросоюза стартовали уже более десятка проектов Power-to-Gas: Великобритании, Франции, Дании, Германии и Нидерландах.