"Ивано-Франковскгаз" подсоединил к газораспределительной системе более 400 объектов

В 2021 году "Ивано-Франковскгаз" осуществил более 400 новых присоединений к газовым сетям. Сейчас полностью завершены работы на 419 объектах.

"Из присоединенных объектов 411 – это жилая недвижимость (21 многоэтажный дом, 344 частные домохозяйства), а также 46 коммунально-бытовых объектов (магазины, склады, топливные)", - говорится в сообщении.

Всего прикарпатские газовики выполнили 305 стандартных и 114 нестандартных присоединений к газораспределительным сетям. Больше всего присоединений к системе газоснабжения выполнили в Ивано-Франковске, Коломыйском и Калушском районах.

"Ивано-Франковскгаз" сегодня предлагает клиентам весь спектр услуг, связанных с газификацией. В частности, комплексную услугу выполнения газификации"под ключ". Эта услуга включает полный комплекс от изготовления проекта, технических условий до первого пуска газа с последующим техническим обслуживанием внутридомовых сетей и сервисным обслуживанием газового оборудования, а также установкой радиаторов и монтажом системы отопления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году компания предложила новую услугу - продажу газового оборудования. Подобрать котел по индивидуальным потребностям можно в 104.ua клиентских пространствах, где это помогут сделать персональные менеджеры. Они же сопровождают весь процесс газификации.

"Выбирая услугу "под ключ", процесс газификации или реконструкции для клиента упрощается, ведь основную работу берет на себя персональный менеджер Клиентского пространства 104.ua. Он контролирует все этапы работ и информирует клиента. – говорит директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" Александр Мандрик. – Более того, для потребителей, которые покупают газовое оборудование в нашей компании существует программа лояльности на их монтаж".

Кроме жилых домов, в течение 2021 года "Ивано-Франковскгаз" осуществил и газификацию нескольких крупных промышленных объектов по модели нестандартного присоединения.

"Среди нестандартных присоединений крупнейшими и самыми сложными были такие объекты как зерносушки на территории Ивано-Франковского района. Кроме того, в процессе строительства системы газоснабжения на комбикормовом заводе в г. Коломыя, а также заводе по производству извести в сек. Стриганцы. Их газификацию планируют завершить в ближайшее время", - говорится в сообщении.