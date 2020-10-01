"Ивано-Франковскгаз" на подготовку к отопительному сезону выделил 33 млн гривен

"Ивано-Франковскгаз" заканчивает подготовку к отопительному сезону. Сейчас заменено свыше 26 км стальных подземных газопроводов на полиэтиленовые, модернизировано 20 шкафных газорегуляторных пунктов и осуществлен ряд других работ, которые обеспечат стабильную доставку природного газа более 400 тысячам потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения потребителям. В 2020 году на эти мероприятия предусмотрено 32,9 млн гривен.

"Особое внимание уделено модернизации изношенной газораспределительной системы. Газораспределительная система Прикарпатья является одной из старейших в Украине, большинство труб прокладывались в 50-60 годах прошлого века, поэтому реконструкция сетей Ивано-Франковской области требует комплексного подхода и значительных материальных ресурсов и времени. Больше газопроводов удалось заменить вКосовском, Рогатинскому, Богородчанском, Городенкивскому, Надвирнянском и Коломыйском районах, где около 10% газовых сетей являются изношенными", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты предприятия провели комплексно-приборное обследование почти 8,2 тысяч км подземных газопроводов области и мониторинг газовых сетей путем их периодического обхода. Было выявлено более 48 тысяч мест повреждений изоляции и проведены работы по их устранению.

"Ежегодно наше предприятие выделяет значительные средства на комплексные мероприятия по подготовке к отопительному периоду, прежде всего, модернизацию, капитальный ремонт и замену элементов системы газоснабжения нашей области. Однако, в период пандемии особенно обострилась проблема оплаты за доставку газа нашими клиентами. Компания постоянно недополучает средства, – рассказывает главный инженер АО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Витрикуш. - В настоящее время задолженностью потребителей составляет 50 млн грн. Поэтому нам удалось провести замену и капитальный ремонт всего 26,3 км сетей вместо 29,3 км. В то время как технически непригодных 1062 км газопроводов".

Газовики отмечают, что для бесперебойного прохождения отопительного сезона подготовку внутридомовых сетей должны осуществить и потребители.

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, газовые сети внутри многоквартирного дома принадлежат его совладельцам, в индивидуальном доме – его хозяину, в офисах или в общегражданском сооружении – юридическому лицу, которое является собственником. Это касается всего газового оборудования внутри или за пределами дома до точки разграничения. Для многоэтажного жилья такой точкой, как правило, является задвижка на вводе газовой трубы в дом. Если балансодержатели или собственники не обеспечили обслуживание сетей, не заключили договор с газораспределительной компанией или специализированной организацией, имеющими разрешение от Гоструда на проведение таких работ, то нет никакой гарантии, что зимой потребители не останутся без газа", - говорится в сообщении.