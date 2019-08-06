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"Ивано-Франковскгаз" открыл пятый современный центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика    06.08.2019 - 15:48
"Ивано-Франковскгаз" открыл пятый современный центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (пресс-служба "Ивано-Франковскгаза")

Специалисты ЦОК консультируют и помогают провести оплату через платежный терминал, зарегистрировать Личный кабинет, инструктируют по онлайн-сервисам

6 августа АО "Ивано-Франковскгаз" в Надвирной открыл пятый современный центр обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отныне 29 тыс. потребителей газа Надвирнянского района в комфортных условиях и оперативно получать весь спектр услуг, касающихся газоснабжения: начиная от консультаций по лицевому счету, заканчивая оформлением документов на подключение к газовой сети. Удобное транспортное сообщение, современный дизайн, просторные, светлые и удобные помещения, эргономичные диваны и кулер с водой - именно благодаря этому ЦОК обеспечивает необходимый комфорт клиентам при предоставлении услуг. Особое внимание разработчики уделили удобному зонированию, чтобы клиенты могли легко ориентироваться внутри", - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОК консультируют и помогают провести оплату через платежный терминал, зарегистрировать Личный кабинет, а также инструктируют по онлайн-сервисам.

"Открытие ЦОКа является одним из этапов реализации комплексной программы "Ивано-Франковскгаза" по развитию клиентского сервиса. Поэтому каждый год, мы не только открываем современные центры, но и внедряем онлайн-сервисы. Они помогают потребителям быстро и качественно решать все газовые вопросы. Кроме того, для удобства клиентов Прикарпатьем курсирует мобильный ЦОК. И это единственный в Украине мобильный центр по оказанию коммунальных услуг", – рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

В настоящее время такие центры работают в Ивано-Франковске, Калуше, Коломые и Долине. До конца года запланировано открыть еще один современный ЦОК в Снятыне.

Также в пресс-службе сообщили, что центр обслуживания клиентов будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 час. без обеденного перерыва по адресу: г. Надвирная, вул. Коммунальная,1.

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