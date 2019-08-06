"Івано-Франківськгаз" відкрив п’ятий сучасний центр обслуговування клієнтів

Ілюстративне фото (прес-служба "Івано-Франківськгазу")

Фахівці ЦОК надають консультації та допомагають провести оплату через платіжний термінал, зареєструвати Особистий кабінет, інструктують щодо онлайн-сервісів

6 серпня АТ "Івано-Франківськгаз" в Надвірній відкрив п’ятий сучасний центр обслуговування клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відтепер 29 тис. споживачів газу Надвірнянського району в комфортних умовах та оперативно отримуватимуть весь спектр послуг, що стосується газопостачання: починаючи від консультацій по особовому рахунку, закінчуючи оформленням документів на підключення до газової мережі. Зручне транспортне сполучення, сучасний дизайн, просторі, світлі та зручні приміщення, ергономічні дивани та кулер з водою - саме завдяки цьому ЦОК забезпечує необхідний комфорт клієнтам при наданні послуг. Особливу увагу розробники приділили зручному зонуванню, щоб клієнти могли легко орієнтуватися всередині", - йдеться у повідомленні.

Фахівці ЦОК надають консультації та допомагають провести оплату через платіжний термінал, зареєструвати Особистий кабінет, а також інструктують щодо онлайн-сервісів.

"Відкриття ЦОКу є одним з етапів реалізації комплексної програми "Івано-Франківськгазу" з розвитку клієнтського сервісу. Тому кожного року, ми не тільки відкриваємо сучасні центри, а й впроваджуємо онлайн-сервіси. Вони допомагають споживачам швидко і якісно вирішувати усі газові питання. Окрім того, для зручності клієнтів Прикарпаттям курсує мобільний ЦОК. І це єдиний в Україні мобільний центр з надання комунальних послуг", – розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Івано-Франківськгаз" Юрій Колодій.

Наразі такі центри працюють в Івано-Франківську, Калуші, Коломиї та Долині. До кінця року заплановано відкрити ще один сучасний ЦОК у Снятині.

Також у прес-службі повідомили, що центр обслуговування клієнтів працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 год. без обідньої перерви за адресою: м. Надвірна, вул. Комунальна,1.