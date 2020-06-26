"Ивано-Франковскгаз": наводнение повредило 17 газопроводов в области

Из-за паводков, которые вызвали сильные дожди, в Ивано-Франковской области повреждены 17 газопроводов. Это подземные, наземные и газопроводы через реки.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз".

"3,7 тыс. семьям прикарпатцев доставку газа все еще не восстановлено, еще тысяча – под угрозой прекращения. К более чем 2 тыс. домохозяйств восстановлено газоснабжение. Газовикам удалось восстановить газоснабжение 2065 жителям некоторых сел Косовского, Калушского и Долинского районов. Еще свыше 1 тыс. домовладений под угрозой прекращения газоснабжения", - говорится в сообщении.

"В с. Назавизов Надвирнянского района повреждено берег реки Быстрица Надворнянская длиной более 100 м и шириной 5 м. Это повлекло за собой размыв участка газопровода до населенных пунктов с.Гвизд, с.Мирное. В любой момент без газоснабжения могут остаться 1148 потребителей", - рассказывает технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

По словам пресс-службы, самая сложная ситуация наблюдается в Долинском, Надворнянском, Косовском, Калушском, Косовском и Коломыйском районах. Повреждены газопроводы через реки Прут, Турянка, Свеча, Лючка, Чечва, Быстрица Надворнянская, Рыбница, Пистинька и Ворона.

"30 бригад АДС "Ивано-Франковскгаза" и 40 единиц спецтехники работают в усиленном режиме, осуществляя ремонты и пуски газа в дома прикарпатцев. Высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к местам повреждений газопроводов. Сейчас без газоснабжения 3703 домохозяйства в 24-х населенных пунктах (в Калушском, Долинском, Надворнянском, Рожнятовском, Косовском, Коломыйском районах и Ивано-Франковске)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время степень вреда, нанесенного критической инфраструктуре области обсчитывается. По предварительным данным речь идет ориентировочно о убытки в размере 35 млн грн. Оценить точный размер ущерба возможно лишь после снижения уровня воды.

"К сожалению, такая сумма средств для восстановления газопроводов не предусмотрена НКРЭКУ в тарифе "Ивано-Франковскгаза". Компания уже обратилась к областной государственной администрации с предложением выделить из государственного резервного фонда необходимой суммы средств на восстановление сложных газопроводов-переходов, которые без должного финансирования восстановить не возможно. Компания сделает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить газоснабжение", - говорится в сообщении.