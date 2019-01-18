"Івано-Франківськгаз" направить 34 млн гривень на ремонт та заміну газових мереж

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Інвестпрограмою "Івано-Франківськгазу" передбачено фінансування обмінного фонду та заміни лічильників

В 2019 році ПАТ "Івано-Франківськгаз" інвестуватиме у розвиток газового господарства області 33,8 млн гривень. Це в 3 рази менше від реальних потреб компанії. Такий обсяг фінансування робіт газорозподільної системи області затверджений держрегуятором НКРЕКП. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Пріоритетними напрямками інвестицій є модернізація газотранспортної мережі регіону (14,7 млн гривень), а також заміна непридатних лічильників газу та створення обмінного фонду приладів обліку (16,2 млн гривень).

"За кошти, затверджені НКРЕКП, буде відремонтовано 17,6 км газопроводів. Натомість, для зміни динаміки старіння системи газопостачання, необхідно щороку проводити модернізацію газопроводів не менше 50 км", – розповідає технічний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

Для підвищення рівня надійності систем газопостачання, цього року компанія планує замінити 38 шафогазорозподільних пунктів, які забезпечують стабільний тиск в системі.

Також інвестпрограмою "Івано-Франківськгазу" передбачено фінансування обмінного фонду та заміни лічильників - загалом закупівлі 12,8 тис. приладів обліку. Адже щорічно не проходять чергову повірку близько 7 тис. приладів обліку.

Минулого року ПАТ "Івано-Франківськгаз" також інвестувало у систему газопостачання 33,8 млн гривень, що дозволило стабільно забезпечити газом понад 400 тис. побутових споживачів і близько 6 тис. підприємств та установ Прикарпаття.