"Ивано-Франковскгаз": экстренная служба 104 не может уйти на карантин

Экстренная газовая служба 104 не может уйти на карантин, так как 95% звонков потребителей связаны с утечкой газа. Об этом сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз".

Отмечается, что за смену каждый работник аварийно-диспетчерской службы прорабатывает около 25-30 вызовов различной сложности. Поэтому, по словам пресс-службы, уйти на карантин или работать дистанционно АДС не может.

"Часто люди не следят за состоянием газовых приборов, поэтому случаются утечки. Также возникают истоки в подъездах и на подземных газопроводах. Выезжать и ликвидировать нужно немедленно, чтобы не случилось несчастного случая. Ждать до завтра, а тем более до окончания карантина нельзя. За промедление можно заплатить дорогую цену. Кроме того, если случился пожар, надо немедленно выезжать на место событий – перекрыть газ, чтобы не произошел взрыв газа", - рассказывает работник АДС "Ивано-Франковскгаза" Владимир Парипа.

В пресс-службе также отметили, что на время карантина бригады АДС приезжают на вызовы в защитном снаряжении: очки, маски и перчатки. Если вызов на дом потребителя –защитные костюмы. Кроме того, проводится регулярная дезинфекция машины.