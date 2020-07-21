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"Ивано-Франковскгаз": более 80% субсидиантов задолжали за доставку газа

Автор: Мария Тарарыева

Их долг достигает 16,5 млн гривен

Почти 98 тысяч клиентов АО "Ивано-Франковскгаз", которые получают субсидию, задолжали за доставку газа. Уже осенью они могут остаться без субсидии, а после окончания карантина – без газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В целом, по состоянию на 21 июля, средний уровень расчетов по Ивано-Франковской области составил 75%. За распределение газа задолжали 278 тысяч прикарпатцев. На время карантина "Ивано-Франковскгаз" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам. Однако, после его завершения, долг станет причиной немедленного прекращения подачи газа и передачи дела в суд", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам пресс-службы, должники останутся без субсидии в отопительный сезон. "Ивано-Франковскгаз" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей, у которых имеется задолженность более 3 месяцев в сумме более 340 гривен. В случае не оплаты такой задолженности жилищная субсидия на следующий сезон не будет.

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"Долг наших клиентов за распределение газа составляет 58 млн гривен. Владельцы 70 тыс. газифицированных домовладений Ивано-Франковщины еще ни разу не платили за распределение газа. Эти средства крайне необходимы для подготовки к отопительному сезону и обеспечение бесперебойной доставки газа", - говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на отсутствие уплаты, специалисты "Ивано-Франковскгаза" борются с последствиями стихии: ремонтируют газопроводы и восстанавливают газоснабжение подтопленными домохозяйствам.

"Кроме того, ежедневно бригады АДС оперативно выезжают на вызовы и ликвидируют аварийные ситуации по области. Диспетчеры круглосуточно принимают обращения и отвечают на звонки клиентов. Подразделения компании работают, чтобы потребители получали качественный сервис и бесперебойную доставку газа. А заработная плата работников газораспределительных компаний выплачивается именно за счет платы за доставку газа", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что оплатить услуги по распределению можно дистанционно, с помощью мобильного телефона или компьютера.

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