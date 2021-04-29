"Ивано-Франковскгаз": 500 клиентов компании заказали реконстрцкцию газовых сетей

"Реконструкция системы газоснабжения – это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания "Ивано-Франковскгаз", если клиенту необходимо изменить место расположения газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование на более мощное, или же установить дополнительные газовые приборы или изменить расположение газовых сетей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, изготовление проектного решения, прекращения газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в газовую сеть, которая функционирует). Далее происходят строительно-монтажные работы (демонтаж/монтаж сети), проверка на прочность, герметичность вновь построенного газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы.

Потребители должны осуществлять замену газового оборудования исключительно с помощью лицензированных специалистов-самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом.

"В соответствии с действующим законодательством, подрядные организации, имеющие лицензию, по всему спектру работ предусмотренных реконструкцией, могут выполнять только проектирование и строительно-монтажные работы. В свою очередь, АО "Ивано-Франковскгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции: от технических условий, помощи в выборе оборудования до пуска газа. Это позволяет значительно сэкономить время и средства клиента. Ведь не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявление, после раздельного выполнения этапов работ", - объясняет директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" Александр Мандрик.

По словам пресс-службы, клиенту нужно лишь один раз обратиться в 104.ua Клиентское пространство с заявлением на реконструкцию, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты выполнят все работы.

"Для того, чтобы провести реконструкцию, необходимо обратиться в ближайшее 104.ua Клиентское пространство. Каждого клиента сопровождает персональный менеджер, который поможет подобрать энергоэффективное оборудование, которое позволит сэкономить до 30% газа при потреблении. Кроме того, клиент в телефонном режиме всегда может получить информацию о состоянии исполнения работ по его проекту", - говорится в сообщении.